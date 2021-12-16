16 Ara 2021 - 10:31- Gündem G: 16 Ara 2021 - 10:32

Hatırlatma dozu 3 aya indi

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Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayn zamanda Omicron varyantı tedbirine karşı, belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse vatandaşlar diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerini açıkladı.
Hatırlatma dozu 3 aya indi mask
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Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayn zamanda Omicron varyantı tedbirine karşı, belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse vatandaşlar diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle toplandığını belirtti.

Bilim Kurulu'nun Omicron varyantının Türkiye'deki olası etkilerinin değerlendirildiğini söyleyen Koca, yeni varyantın, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olduğunu, kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durumun rapor edilmediğini ifade etti.


Türkiye'nin hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmasının avantajını yaşadığını vurgulayan Koca, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisinin son derece önemli olduğuna değindi.

Bakan Koca, Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğine dikkati çektiği açıklamasında, "Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

# hatırlatma tozu

16 Ara 2021 - 10:31 - Gündem

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