16 Ara 2021 - 14:54- Gündem G: 16 Ara 2021 - 14:55

BDDK'dan Kredi Uyarı

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BDDK kredilerin amacına aykırı kullanılmaması konusunda uyardı.
BDDK'dan Kredi Uyarı mask
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BDDK kredilerin amacına aykırı kullanılmaması konusunda uyardı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.

16 Ara 2021 - 14:54 - Gündem

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