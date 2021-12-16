Tüketici Hakem Heyetleri'nin sınırı yeniden belirlendi

Tüketici Hakem Heyetleri'nde parasal sınırlar ve idari para cezaları artırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan tebliğ, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

"10 BİN 280 LİRA İLÇELERDE, ÜSTÜ İSE İLLERDE ÇÖZÜLECEK"

Buna göre değeri 10 bin 280 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, illerde 10 bin 280 lira ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ise 15 bin 430 lira altında bulunan uyuşmazlıklarda yine İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 15 milyon 571 bin 450 liraya yükseltildi.

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 31 bin 136, ülke düzeyinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 622 bin 853 liraya yükseltildi.

Söz konusu ihlal, ülke düzeyinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 311 bin 426, ülke düzeyinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 155 bin 712, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj aracılığıyla gerçekleşmiş ise 15 bin 566 lira idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu idari para cezalarıyla ilgili Resmi Gazete'deki tebliğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz