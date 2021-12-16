16 Ara 2021 - 20:13- Gündem G: 16 Ara 2021 - 20:14

Hazine yeni dönem politikasını açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile hükümetin yeni ekonomi politikasında öncelik verilecek alanları açıkladı.
Hazine yeni dönem politikasını açıkladı mask
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile hükümetin yeni ekonomi politikasında öncelik verilecek alanları açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir" denildi.

16 Ara 2021 - 20:13 - Gündem

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