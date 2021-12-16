Sosyal medya uygulamalarına 'milli' fren

Günümüzün vazgeçilmezi olan sosyal medya uygulamalarının toplumu rehin aldığını öne süren genç girişimci Engin Denizli, yerli ve milli yazılımın güçlenerek yararlı projelerin üretilmesi gerektiğini savundu.

Türk insanının son 30 senede birçok alanda başarıyla hizmet vererek gücünü ispatladığını kaydeden Engin Denizli, teknolojik gücün tekelleşmesi halinde dünya topluluklarının öz benliklerinden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Herkes son model arabayla sınırları zorlarken, biz neden bisikletin üzerinde debelenelim" diyen Denizli, "Türk milleti olarak, emek verildiğinde yapamayacağımız hiçbir şeyin olmadığını defalarca kanıtlamış bir toplumun evlatlarıyız. Teknolojik güç tekelleştiği takdirde dünya toplulukları öz benliklerinden uzaklaşma tehlikesiyle burun burunadır. Teknolojik gücü Anadolu insanı olarak elimizde tutmalı ve dünyanın anlamlı projelerle nasıl cennete dönüşebileceğini dosta düşmana göstermeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojinin yanlış kullanılmasının genellikle acı sonuçlar doğurduğunu ifade eden Denizli, “Üretilen chat uygulamalarının çok sayıda yuvayı yıktığını duymak yüreğimi parçalıyor mesela. 14-15 yaşındaki çocukların bile kolay para kazanmak adına atadan miras duruşunu bozuyor olması bile gelecek için endişelenmemize yeter de artar. Cep telefonlarımıza kadar giren belirsiz uygulamaların başımıza neler getirdiğinin farkında olsak oturur ağlarız" dedi.

Yerli yazılımların rolünün hassas bir noktada olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Denizli, "Sosyal medya adı altında insanları elindeki cihaza bağımlı bırakarak asosyalleşmesine neden olmak ne kadar doğru? Kültürümüze ters olan mobil uygulamaların toplumumuzu karanlığa sürüklemesine engel olmalı. Kayda değer mobil uygulamalarla bizim fikrimiz sınırları aşmalı" diye konuştu.