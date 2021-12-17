17 Ara 2021 - 13:15- Gündem G: 17 Ara 2021 - 13:16

Çorum'da 4,1 deprem!

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AFAD'dan alınan bilgiye göre Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum'da 4,1 deprem! mask
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AFAD'dan alınan bilgiye göre Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.28'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydetti.

Deprem, yerin yaklaşık 7,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

17 Ara 2021 - 13:15 - Gündem

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