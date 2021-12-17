17 Ara 2021 - 13:17- Gündem G: 17 Ara 2021 - 13:18

İrem Derici eski sevgilisiyle düet yaptı

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Pop müziği başarılı ismi İrem Derici ile Genco Ecer 'Konu O Olunca' adlı şarkıda buluştu.
İrem Derici eski sevgilisiyle düet yaptı mask
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Pop müziği başarılı ismi İrem Derici ile Genco Ecer 'Konu O Olunca' adlı şarkıda buluştu. İki eski sevgilinin seslendirdiği şarkı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türk Pop Müziği'nin yeni nesil starı İrem Derici “Konu O Olunca” isimli yeni single projesinde Kıbrıs’lı şarkıcı Genco Ecer ile düet yaptı.

Sözü ve müziği Genco Ecer düzenlemesi aranjör Negro’ya ait olan şarkının klibi de şarkısı kadar çok konuşulacak.

Film karelerini aratmayan şarkının klibi üç günde Murat Joker yönetmenliğinde çekildi.

Çıktığı an itibariyle tüm dijital platformların da ilk sıraya yerleşen İrem Derici ve Genco Ecer düet “Konu O Olunca” sosyal Medya’nın da en çok konuşulanları arasında ilk sırada yer aldı.
# irem derici, Genco Ecer

17 Ara 2021 - 13:17 - Gündem

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