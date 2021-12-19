Kadın girişimciliğine 'Aile ve Sosyal' teşviki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 510 yeni kadın kooperatifin kurulmasına aracılık ettiklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. 810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla toplamda 39 bin kişiye ulaştıklarını belirten Bakan Yanık, "510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına aracılık ettik. Yürüteceğimiz yeni çalışmalar ve faaliyetlerle kadın girişimciliği ve istihdamını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Kooperatifler, kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım sağlayacak” dedi.

Kooperatiflerin bütün dünyada istihdamı arttıran ve ekonomileri büyüten büyük bir etkisi olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Dünya genelinde etkili bir istihdam mekanizması olan kooperatifler Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor. Kadınlar, kooperatif faaliyetleriyle, kendi işini kurmak için önemli fırsatlar yakalıyor. Biz de Bakanlık olarak kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları kapsamında bölgesel buluşmalar gerçekleştirdiklerini de anlatan Bakan Yanık, buluşmalarla kadın kooperatifleri arasında iletişimi geliştirmeyi, yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda farkındalıklarını arttırmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Yanık, “Yürüteceğimiz yeni çalışmalar ve faaliyetlerle kadın girişimciliği ve istihdamını daha da arttırmayı hedefliyoruz. Kooperatifler, kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım sağlayacak” şeklinde konuştu.