Erdoğan: "SpaceX ile iş birliğimiz devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B'nin Uzaya Fırlatılması törenine gönderdiği video mesajında, SpaceX ile ortak çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B'nin Uzaya Fırlatılması Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında, SpaceX firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürütülen başarılı ortak çalışmalarn artarak devam etmesini diledi.

Ocak ayında Türksat 5A'yı Falcon 9 roketiyle fırlatıldığını, Haziran ayında ise hizmete alma törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Elon Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır. Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir" ifadelerini kullandı.