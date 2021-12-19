Akaryakıt zamlarını açıklayan EPGİS de 'mağduruz' dedi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıta üst üste gelen zamların kendilerini de mağdur ettiğini belirterek, "Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı, işletmelerimizi kapatmak istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

EPGİS, son haftalarda ardarda gelen akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle ilgili sosyal medya hesabından "Önemli" başlılığıyla açıklama yaptı. Bayilerin kar marjının düştüğünü öne süren EPGİS, "Dayanacak gücümüz kalmadı" diyerek EPDK'dan asgari ücretin artırıldığı oranda kar marjının yükseltilmesini istedi.

Yazılı açıklamada, "oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz" diyen EPGİS, "Yapılan her zam; bize yeni sermaye ihtiyacı demek. Yapılan her zam; maktu olan kar marjlarımızı yüzdesel olarak daha da aşağı düşürüyor. Satılan her bir litredeki dağıtıcı ve bayi karı toplamı yüzde 9 ve bu da 1 liraya denk gelmektedir. 1 liranın, 55 kuruş bayiye kalmaktadır. Bu 55 kuruşun; 25 kuruşu nakliyeye, 18 kuruşu banka ve kredi kartı komisyonuna gitmektedir. Bayinin satışlarının ortalama yüzde 85'inde Kredi Kartı kullanmaktadır. Bunun getirdiği parasal yük hiç de küçümsenmeyecek boyuttadır" denildi.

Bayilerin ödediği nakliye bedeli 55 kuruş olan bayi marjını sıfır noktasına bile getirebildiğini öne süren EPGİS, "Yıllarca bayilere ayrıca ödenen nakliye bedelin bugün toplam dağıtım kar marjının içine konulması kabul edilemez. Bize kalan 12 kuruş ile istasyonumuzdaki çalışanlarımızın maaşını SGK, yemek ve yol bedellerini, elektrik, su ve diğer işletme giderlerini karşılamamız beklenmektedir. Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz. Asgari ücretin artırıldığı oranda kar marjının yükseltilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.