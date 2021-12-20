20 Ara 2021 - 12:42- Gündem G: 20 Ara 2021 - 12:43

Türk Müziğine hayran müzisyenler Türkiye'de

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Omer Klein sahnede yakaladıkları denge ile müzik dünyasının dikkat çeken birlikteliklerinden birini oluşturmuşlar. Klasik müzik ve cazın yanı sıra yerel müzikleri de repertuvarlarında bulunduran sanatçılar, Türk müziğine hayranlıklarını her fırsatta dile getiriyor.
Türk Müziğine hayran müzisyenler Türkiye'de mask
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"En İyi Enstrümantal Solist" dalında Grammy adaylığı olan ilk mandolin sanatçısı olma unvanı sahip Avi Avital ve 2018 ECHO ödüllü caz piyanisti Omer Klein, 22 Aralık’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Konser, saat 20.00’de başlayacak.

New York Times’ın “tutkulu ve karizmatik” olarak nitelendirdiği Avital ve incelikli ezgileri, güçlü melodileri ile öne çıkan Omer Klein sahnede yakaladıkları denge ile müzik dünyasının dikkat çeken birlikteliklerinden birini oluşturmuşlar. Klasik müzik ve cazın yanı sıra yerel müzikleri de repertuvarlarında bulunduran sanatçılar, Türk müziğine hayranlıklarını her fırsatta dile getiriyor.

22 Aralık akşamı CRR’de gerçekleşecek konserde dinleyicileri, caz parçaları ve İsrail şarkılarından oluşan bir repertuvar bekliyor.Konserde


Avi Avital’in çocukluk kahramanı Bach'ın
Partita No 2, BWV 1004 isimli eserine yaptığı eğlenceli mandolin düzenlemesi de seslendirilecek.

20 Ara 2021 - 12:42 - Gündem

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