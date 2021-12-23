Hatırlatma aşısı Turkovac mı olmalı?

Yerli inaktif COVID-19 Turkovac aşısı, acil kullanım onayı aldı. Şimdi akıllarda “Hatırlatma dozu hangi aşı ile olmalı?” sorusu var.

İSTANBUL (İGFA) -Üsküdar Üniversitesi Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, acil kullanım onayı alan yerli COVID-19 aşısı Turkovac ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen, herkesin beklediği Turkovac veya bir diğer ismi ile ERUCOV-VAC aşısının Faz-III çalışmalarının ardından acil kullanım onayı aldığını ve seri üretime geçtiğini söyledi.

HATIRLATMA HANGİ AŞI İLE OLMALI?

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Akıllarda ise aynı soru var: Hatırlatma dozu hangi aşı ile olunmalı? Turkovac etkili bir aşı mı? Bu sorular elbette aşı ile ilgili yapılan klinik çalışmaların bilimsel yayınları paylaşılmadan bilinemez. Fakat aşı çalışmalarını yapan uzmanlar ve sağlık bakanlığının vermiş olduğu bilgilere dayanarak, Turkovac ile yapılan hatırlatma dozu aşıları, kanda antikor miktarının artışını sağlıyor. Bu da aşının çalışıyor olduğunu gösteriyor.” dedi.

Turkovac’ın Sinovac gibi inaktif bir aş olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, öldürülmüş bütün bir virüsü, yani tüm virüs parçalarını içeren bir aşı olduğunu belirterek, "İnaktif aşılar ile ilgili eldeki veriler; ilk, ikinci ve tekrar dozu aşılamada, mRNA aşılarına göre daha az antikor üretildiği ve üretilen antikorların daha erken azaldığını gösteriyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Sinovac aşısı olmuş sağlık çalışanları ile yapılan çalışmada ortaya konulan sonuçlar da daha önce yapılan çalışmalara paralellik gösteriyor. Ayrıca yapılan birçok çalışmaya göre de koruma oranı mRNA aşılarına göre bir miktar daha düşük” diye konuştu.

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, korumanın 6 ay civarında olduğu kabul edildiği akabinde tekrar dozu önerildiğini söyledi.