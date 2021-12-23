23 Ara 2021 - 20:17- Gündem G: 23 Ara 2021 - 20:18

Bakan Gül, TBB Başkanı Sağkan'ı Ankara'da kabul etti

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Bakan Gül, TBB Başkanı Sağkan'ı Ankara'da kabul etti mask
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan başkanlığındaki heyeti kabul etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yeni yönetimine başarılar diledi. Görüşmede Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında atılan adımlar ile savunma hakkını güçlendiren düzenlemelerin önemi vurgulandı. Ayrıca avukatlık mesleğiyle ilgili güncel sorunlar ele alındı.

Görüşmede Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Yurtalan, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özar ile TBB Genel Sekreteri Veli Küçük, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erhan Toprak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram da hazır bulundu.

23 Ara 2021 - 20:17 - Gündem

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