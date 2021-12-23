İkna yoluyla 200 örgüt mensubu teslim oldu

Emniyet ve Jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarıyla bu yıl, 200 örgüt mensubu teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.

Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olurken, teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Son teslim olmalarla birlikte Emniyet ve Jandarma ekiplerinin bu yıl sürdürdüğü ikna çalışmalarında teslim olan örgüt mensubu sayısı 200’e yükseldi.