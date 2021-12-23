2020'de CİMER'e 6 milyona yakın başvuru geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hak arama bilincinin, demokrasi kültürünün gelişimi sayesinde CİMER'e olan ilgi her geçen gün arttırdığını belirterek, 2020 yılında toplamda 5 milyon 900 bin başvuru aldıklarını açıkladı.

CİMER'in kurumun en hayati fonksiyonlarından, organlarından biri olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER'in gerçek anlamda katılımcı demokrasinin mümeyyiz vasıflarından olduğunu söyledi.

Devletin en önemli görevinin milletin yanında olmak, vatandaşın sorununu çözmek, hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Altun, "CİMER, devletin milletin sorununu çözmesinin en somut örneklerinden ve en iyi işleyen mekanizmalarından biridir. Ne yazık ki bu ülkede geçmişte devlet millet ilişkilerinde vatandaş aleyhine bir hiyerarşi söz konusuydu. Hamdolsun bugün böyle bir ülkede değiliz. Bugün devlet vatandaşının emrindedir, hizmetindedir. Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği şekliyle devlet hizmetkardır. Bu doğrultuda gerçek anlamda milletine hizmet eden devlet büyük devlettir, kadirşinas devlettir, kurucu devlettir, nüfuz sahibi devlettir. Zira Türkiye'de devletin meşruiyeti milletten gelir" dedi.

2002'den bu yana yaşanan dönüşümlerin, demokratikleşmenin, dış politikada, ekonomide özerkleşebilmenin en temel unsurlarından birinin "milletin emrinde devlet" felsefesi olduğunu dile getiren Altun, halka daha hizmet vermek için dünyaya örnek olacak CİMER gibi bir bilgi edinme, şikayet ve talep iletme sistemi olduğunu anlattı.