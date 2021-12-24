24 Ara 2021 - 10:21- Gündem G: 24 Ara 2021 - 10:22

Hazine'den Yeni 'Kur korumalı TL' vadeli mevduat açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kur korumalı TL vadeli mevduatta limit olmayacak ve birden fazla kez yararlanılabilecek.
Hazine'den Yeni 'Kur korumalı TL' vadeli mevduat açıklaması mask
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kur korumalı TL vadeli mevduatta limit olmayacak ve birden fazla kez yararlanılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasında alt/üst limit olmayacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz kuru korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları hakkında açıklama yayınladı.

Bankaların, kur korumalı TL mevduatlara uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak.

Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.

Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak.

Azami faiz oranı, bakanlıkça güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır.

 

24 Ara 2021 - 10:21 - Gündem

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