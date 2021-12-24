Sayaçların 2022 yılı tarifeleri belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden düzenlendi. Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlenirken, muayene sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 21,1 lira ve 30 lira olacak.

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