24 Ara 2021 - 10:22- Gündem G: 24 Ara 2021 - 10:23

Sayaçların 2022 yılı tarifeleri belirlendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sayaçların 2022 yılı tarifeleri belirlendi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

 Su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden düzenlendi. Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlenirken, muayene sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 21,1 lira ve 30 lira olacak.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz

24 Ara 2021 - 10:22 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sayaçların 2022 yılı tarifeleri belirlendi mask
Sayaçların 2022 yılı tarifeleri belirlendi
İkna yoluyla 200 örgüt mensubu teslim oldu mask
İkna yoluyla 200 örgüt mensubu teslim oldu
2020'de CİMER'e 6 milyona yakın başvuru geldi mask
2020'de CİMER'e 6 milyona yakın başvuru geldi
Mhp’li Özdemir: "12 mil konusu Türkiye açısından milli güvenlik meselesidir" mask
Mhp’li Özdemir: "12 mil konusu Türkiye açısından milli güvenlik meselesidir"
"After the Apes" sergisi başladı mask
"After the Apes" sergisi başladı
2022'de ehliyet ne kadar? Ehliyet maliyeti ne kadar? Ehliyet almak için kaç lira gerekiyor? mask
2022'de ehliyet ne kadar? Ehliyet maliyeti ne kadar? Ehliyet almak için kaç lira gerekiyor?
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status