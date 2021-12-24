Bakanlık 770 kişinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralarında FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ile sol terör örgütü mensubu olan toplam 770 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarını dondurdu.

Aralarında firari Zekeriya Öz, Tarık Toros ve Abdülkerim Balcı'nın da yer aldığı FETÖ üyesi 454, PKK/KCK üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119, sol terör örgütlerine üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu kararı Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ile sol terör örgütü mensubunu toplam 770 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlıkları dondurulan 454 FETÖ üyesi arasında darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz'ün ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi Adem Yavuz Arslan, Atalay Candelen, Cevheri Güven, Fikret Seçen, Osman Şimşek, Said Sefa, Sevgi Akarçeşme, Tarık Toros, Tuncay Opçin ve Zekeriya Öz gibi firari isimler yer aldı.

Ayrıca FETÖ/PDY ile bağlantılı Niagara Vakfının da mal varlıkları donduruldu. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş listede yer alan isimler arasında oldu.

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