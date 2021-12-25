Günlük ekmek israfının bedeli 15 milyon lira

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında düzenlenen Gıdanın

Sürdürülebilir Tüketimi konulu panelde gıda israfının ürkütücü boyutuna dikkat çekildi. Panelde, Türkiye’de günlük ekmek israfının maliyetinin 15 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Koordinatörlüğünde yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve beş ülkeden 6 proje ortağının yer aldığı Avrupa Birliği Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında düzenlenen ‘Gıdanın Sürdürülebilir Tüketimi Paneli’ DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Oktay Darcan, Türkiye’de günlük ekmek israfının maliyetinin 15 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

DESEM’de gerçekleştirilen panelin açış konuşmasını yapan DEÜ İMYO Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü’nden Doç. Dr. Zeki Atıl Bulut, sürdürülebilir bir gıda tüketimi için yetişkinlerin bilinçlendirilmesini amaçladıkları ‘mysuscof’ uygulamasını anlattı. Aynı zamanda Proje Yürütücüsü de olan Bulut yaptıkları çalışmalardan bahsederek, “Proje kapsamında tüketicilerin gıda tüketimi davranışlarını daha sürdürülebilir hale getirebilmek için yetkinliklerini geliştirebilecekleri pek çok öğrenme materyali tasarladık. Ücretsiz mobil uygulamamız ‘mysuscof’ ile tüm tüketicilerin kullanımına Ocak 2022’den itibaren sunacağız.

Proje kapsamında şu ana kadar 5 binden fazla tüketiciye temas ettik. Araştırmalarımız sonunda gıda etiketlerini anlama konusunda kendini yeterli olarak ifade eden yetişkinlerin bile gıdaların ‘tavsiye edilen tüketim tarihi’ ve ‘son tüketim tarihi’ arasındaki farkı bilmedikleri sonucuna ulaştık. Bu fark bile dünyamızda zaten kısıtlı bulunan gıdanın israfını artırıyor” dedi. Bulut’tan sonra söz alan Birleşmiş Milletler FAO Türkiye FETUR Program Destek ve Proje Koordinatörü Mehmet Tarakçıoğlu da FAO olarak üretimden tüketime kadar gıda kaybı ve israfını tüm boyutları ele alarak izlemeye ve araştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.