NüfusMatikler yaygınlaşacak! NüfusMatikler Ne İşe Yarar, Hangi İşlemler Yapılır?

Adres beyanı, kimlik kartlarına sürücü belgelerinin yüklenmesi ve daha birçok işlem artık sıra beklemeye, randevu almaya gerek kalmadan NüfusMatiklerde yapılabiliyor.

Nüfus müdürlüklerine yerleştirilen NüfusMatikler, kimlik kartları aracılığı ile birçok işlemin yapılabilmesini sağlıyor. Nüfus işlemlerini daha da hızlandırmak için bir süredir 31 ilde devrede olan

NüfusMatikler, yeni tip kimlik kartları ile kullanılabilen cihazlar, gelecek hafta 50 ilde kullanıma açılacak. Amaç, uygulamanın tüm Türkiye'de yaygınlaşması. NüfusMatiklerde kimlik doğrulama sistemi, parmak izi sensörü sayesinde yapılıyor. Kimlik doğrulama bildirimi 7 yıl boyunca dijital olarak saklanabiliyor.

Hangi işlemin, hangi tarihte ve saat kaçta yapıldığı da bu dijital ortamda kalıyor.

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde açılan standı ziyaret eden misafirler nüfusmatiklere yoğun ilgi gösteremişti.