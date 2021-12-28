Romanya Milli Takımı Türk markasına emanet

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, Galatasaraylı futbolcular Olimpiu Moruţan ve Alexandru Cicâldău’nun da yer aldığı Romanya Milli Futbol Takımı’nın moda sponsorluğu için anlaşma imzaladı.
Yıllardır sporun ve sporcunun gelişmesini destekleyerek sektörde örnek bir duruş sergileyen Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, bir dönem dünya futboluna damga vuran; Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popuscu gibi dünyaca ünlü futbolcular yetiştiren Romanya Milli Futbol Takımı’nın moda sponsorluğu için anlaşma imzaladı.
Romanya Futbol Federasyonu’nda düzenlenen imza törenine, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Răzvan Burleanu, Türkiye Romanya Büyükelçisi Fusün Aramaz, Türkiye Romanya Ticaret Ateşesi Sude Gürcan ve Romanya Türk İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güngör ve Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem katıldı. Romanya Milli Futbol Takımı’nın moda sponsoru olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Suerdem, “Türkiye’nin en önemli erkek giyim markası olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Kiğılı markasının gücünü yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da sürdürmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.