Kalp piline alternatif oldu

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu’nun kalp ileti kusuru ve bayılma şikâyetleri olan özellikle 40 yaş altı genç hastaların tedavisi için kalp pili takılmasına gerek duyulmadan ‘ablasyon yoluyla tedavi seçeneği’ diye tanımladığı ‘Cardioneuroablasyon’ isimli yeni tekniği dünya literatürüne girdi.

Tedavi yöntemini Türkiye’de gebe kişiler dâhil 500 hastada uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Aksu, yüzde 100’e yakın başarı elde ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Aksu, ekibiyle 7 yıldır üzerinde çalıştıkları yeni tekniğin dünyadaki en prestijli ve etki faktörü yüksek aritmi (kalp ritim bozukluğu) dergisi ‘Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology’de araştırma makalesi olarak yayınlandığını dile getirdi.

Uzun yıllardır daha az girişimsel olan alternatif bir tedavi yöntemi bulma ihtiyacı olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu, tekniği ilk olarak 2014 yılında bir hastada uyguladıklarını anlatarak, "Bizim için önemli olan kalp durmasına bağlı bayılma şikâyeti olan özellikle 40 yaşının altındaki genç hastalarda kalp pilinin takılmasıydı. Kalp pilinin takılması cerrahi bir işlem gerektiriyor. Çünkü vücutta belli bir kesi yapılarak pil jeneratörünün takılması gerekiyordu. Bu jeneratörden kalbin içerisine çeşitli kablolar gönderiyorduk. Sonrasında 3 ay kadar hastaların çok fazla hareket etmemesi gerekiyordu. Genç kadın hastaların görsel olarak da böyle bir kesiğe yönelik kaygıları vardı. Yaptığımız bazı ablasyonlardan sonra kalp hızındaki artışı gördüğümüz için acaba bunu evrensel olarak başka hekimlerin de uygulayabileceği bir teknik haline getirebilir miyiz diye düşünüp çalıştık” dedi.

Bayılan kalbinde durma olan bu yüzden kalp pili takılması gereken hastaların yüzde 20-30 kadarında kalp pili takılmadan ve kalıcı bir iz kalmadan sadece ablasyonla bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu, ‘’Ablasyon işlemi ile hastanın kalbini üç boyutlu bir şekilde değerlendirme yapıp, tedavi edebiliyoruz. Aslında kalp hızı düşüklüğüne neden olan sinir sisteminin bozuk çalışan kısımlarını bulmak için bir teknik geliştirdik. Çok fazla yüksek bütçeli ek ekipman ve cihaz gerektirmeden bunu yapabiliyoruz. Tabi deneyimli, bu konuda eğitim almış bir elektrofizyolog, yöntemi dünyanın her yerinde uygulayabilir” dedi.