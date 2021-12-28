Merkez Bankası, günlük kuru açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kurunu bugün alış için 11,8966 olarak belirledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.
Buna göre döviz kurlarından dolar alışta 11,8966 TL ve satışta ise 11,918 TL, euro ise alışta 13,4634, satışta ise 13,4877 olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.