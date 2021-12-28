28 Ara 2021 - 11:56- Gündem G: 28 Ara 2021 - 11:57

Merkez Bankası, günlük kuru açıkladı

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Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kurunu bugün alış için 11,8966 olarak belirledi.ANKARA
Merkez Bankası, günlük kuru açıkladı mask
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Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kurunu bugün alış için 11,8966 olarak belirledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.

Buna göre döviz kurlarından dolar alışta 11,8966 TL ve satışta ise 11,918 TL, euro ise alışta 13,4634, satışta ise 13,4877 olarak açıklandı.

28 Ara 2021 - 11:56 - Gündem

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