Sarıkamış Şehitleri için eksi 30 derecede kaldılar

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 17.’si gerçekleştirilen Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’nda izciler Sarıkamış şehitleri için eksi 30 derecede çadırda sabahladı.

Kuveyt Türk’ten 5 kişilik bir ekibin katıldığı Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı’na Türkiye’nin dört bir yanından kış kampı tecrübesi olan izciler iştirak etti.

İzciler, milli bilinç kampı için 23 Aralık 2021 Perşembe günü Erzurum’a ulaştı. Askerlern donarak şehit oldukları Fırıntepe Şehitliği'ne doğru yola çıktı. Karla kaplı patika yollardan 2.5 saat yürüyerek şehitliğe ulaşan izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp kar üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini yumarak 5 dakika “şehadetin tefekkürü” uygulaması yaptı. Aynı yoldan kamp alanına dönen izciler, yatsı namazını müteakiben Kaynakyayla Camii’nde düzenlenen mevlid ve hatim duası programına katıldı.