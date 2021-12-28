Piyangoya ilgi daha da yoğunlaştı!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, biletlere olan ilgi daha da yoğunlaştı.

Kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango biletlerine olan ilgi, çekiliş yaklaştıkça daha da arttı. 120 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu. İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı.

34 yıldır Bahçekapı Gişesi’nin işletmeciliğini yapan ve vatandaşa yıllardır birçok ikramiye verdiklerini ifade eden Ergün Yıldız, “Zaman daraldıkça vatandaş daha da heyecanlanıyor. Bu yüzden bilet alma talebi daha da artıyor” açıklamasını yaptı.

Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor.

Milli piyango tarihinde böyle büyük bir ikramiye olmadığını vurgulayan Ergün Yıldız, “İşin ucunda 120 milyon TL var. Bu rakam için insanların gözüne uyku bile girmez. Tırlar dolusu para vereceğiz. Herkesi Bahçekapı Gişelerine bekliyoruz” diye konuştu.

Eminönü’nde gezici bayi olan Kasım Şahin de büyük ikramiyeye olan zaman daraldıkça insanların ilgisinin daha da yoğunlaştığını belirtti.