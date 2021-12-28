Kripto para yasası bir an önce çıkmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kripto para borsaları ile ilgili düzenlemeleri içeren yasanın kısa süre sonra meclise geleceğini açıklaması, yakın geleceğin finans sistemi olarak nitelendirilen kripto para sektöründe heyecan oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre önce kripto para yasasının kısa süre içinde meclise geleceğini duyurması ardından ABStocks olarak devletimizin attığı bu adımı sonuna kadar destekliyoruz" dedi. 6 ay önce hizmet vermeye başlayan ve ileri teknoloji alt yapısı ile kısa sürede yatırımcıda güven oluşturan AB Grup Holding iştiraki ABStocks, yasalaşması beklenen düzenlemeye tam destek verdiğini açıkladı.

AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve ABStocks Yatırımcısı Muhsin Bayrak konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, kripto para borsalarının dünyada geçerli bir finansal enstruman haline geldiğine dikkati çekerek, "Yakın geçmişte zayıf sermaye yapısına sahip bazı kötü örnekler doğal olarak yatırımcıda güven bunalımına neden oldu. Biz ABStocks'a güçlü bir sermaye yapısına sahip, yurt içinde ve yurt dışında büyük yatırımları olan bir holdingin güvencesini verdik. İleri teknoloji alt yapımızla yatırımcılarımızda kısa vadede güven oluşturduk. ABGCoin, alt coini olmayan yüzde 100 milli sermayeli tek kripto para birimi. ABGCoin'i dünya kripto para borsalarında ilk üçe sokma hedefimiz var. Her şeyden önce 'şeffaf' bir yapı kurduk. Devletimizin bu alanda yapmak istediği düzenlemeleri sonuna kadar destekliyoruz" dedi.