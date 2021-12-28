28 Ara 2021 - 15:21- Gündem G: 28 Ara 2021 - 15:22

Sınırda 7'si terörist 10 kişi yakalandı

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Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışanlar sınırda yakalandı.
Sınırda 7'si terörist 10 kişi yakalandı mask
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Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışanlar sınırda yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahsın yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildiği bildirildi.

28 Ara 2021 - 15:21 - Gündem

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