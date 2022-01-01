20202'in ilk acı haberi

2022 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda acı haber Aksaray’dan geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeni yılın ilk anlarında meydana gelen kaza, Aksaray - Yeşilova Beldesi yolunda oluştu. Aksaray istikametine doğru giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası 2 otomobil de hurdaya döndü. Diğer araç sürücüleri 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araçlar vinçle çekiciye yüklendi.