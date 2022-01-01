Başkent Tiyatroları 2022 sezonu için perdelerini açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, 2022 yılında sanatseverlere perdelerini açıyor. Pandemi nedeniyle ABB TV’den yayınlanan oyunlar ocak ayından itibaren koronavirüs tedbirleri alınarak Gençlik Parkı Necip Fazıl Sahnesi ve Büyük Sahne’de sahnelenmeye başlıyor. Oyunları izlemeye gelen tiyatroseverlerin yanlarında aşı kartı ya da son 48 saat içerisinde yapılmış PRC testi bulundurması gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kültürel ve sanatsal etkinliklerle 2022 yılında da buluşturmaya devam ediyor.

Başkent Tiyatroları yeni yılda da birbirinden keyifli yetişkin ve çocuk oyunlarını ocak ayıdan itibaren tiyatroseverler için sahneleyecek. Pandemi nedeniyle daha önce ABB TV’de yayınlanan birçok oyun koronavirüs önlemleri alınarak Gençlik Parkı Necip Fazıl Sahnesi ve Büyük Sahne’de perde diyecek.

OCAK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

Yıl boyunca 7’den 70’e tüm Ankaralıları tiyatro oyunlarıyla buluşturacak Başkent Tiyatroları, ocak ayı etkinlik takvimini açıkladı.2 Ocak 2022 tarihinden itibaren aralarında ücretsiz oyunların da yer aldığı birçok eseri tiyatorseverler için sahneleyecek olan Başkent Tiyatroları’nın ücretli oyunları için ise https://biletinial.com/ adresinden veya Kızılay Metro İstasyonu ile Gençlik Parkı Necip Fazıl Sahnesi gişesinden bilet satın alınabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı tarafından salon girişlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oyunları izleyemeye gelen tiyatroseverlerden yanlarında aşı kartı ya da son 48 saat içerisinde yapılmış RPC testini bulundurmaları istenecek.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Tiyatro Sahnesi ve Büyük Sahne’de ocak ayında şu oyunlar sahnelenecek:

-Bana Bir Masal Anlat (+4) (Necip Fazıl Sahnesi): 2-9-23 Ocak 2022 saat 11.00

-Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun (Büyük Sahne): 5-12-19-26 Ocak 2022 saat 20.00

-Bir Evlenme Teklifi/Ayı (Necip Fazıl Sahnesi): 6-20 Ocak 2022 saat 14.00

-Harikalar Mutfağı (+4) (Büyük Sahne): 8-20-22-30 Ocak 2022 saat 11.00

-Gece Boyunca (Büyük Sahne): 8-20-22 Ocak 2022 saat 20.00

-Ayı/Kuğu Şarkısı (Necip Fazıl Sahnesi): 13-27 Ocak 2022 saat 14.00

-Bahar Noktası (Büyük Sahne-ücretsiz gösterim): 13-15-27-29 Ocak 2022 saat 20.00

-Otobüs Durağında 3 Bencil (Necip Fazıl Sahnesi): 15-29 Ocak 2022 saat 11.00