Türk Kızılayı'ndan 'milli' kan torbası hamlesi

Ekonomideki dalgalanmanın ortaya çıkardığı mağduriyetlerin toplumdaki etkisini azaltmayı hedefleyen Türk Kızılayı 2022 yılını “Kırılgan kesimlerle dayanışma yılı” ilan etti. 2022 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedefleyen Kızılay, henüz Türkiye'de üretilmeyen kan torbalarını milli imkânlarla üretmek için de yatırım yapacağını açıkladı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İstanbul Çalışma Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında 2021 yılı faaliyetleri ve 2022 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi.

Hesap verebilirliği önemsediklerini ifade eden Genel Başkan Kınık, 2021 yılının ağır geçen bir yıl olduğunu belirterek, "Afetlerle sınandık, pandemiyle sınandık, ekonomik sarsıntılarla sarsıldık. Birbirimize destek olduk. 2021 yılında bağışçılarımızın sağladığı kaynaklarla 45 milyon kişiye temas ettik. Çeşitli yardımların yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızla ulaştığımız kişilerin 36 milyon 480 bini ülkemiz içinde, 8 milyonu ise yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinden oluştu” dedi.

Kınık, 12 bin personel ile 85 bin gönüllünün yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

"MİLLİ KAN TORBASI ÜRETECEĞİZ"

Sağlık ve kan ihtiyacını karşılamak suretiyle yaklaşık 5 milyon kişiye destek sağlandığını anlatan Kızılay Başkanı Kınık, “Ülkemizin tamamına yayılmış 300 noktadan topladığımız kanı 1300’den fazla hastaneye ulaştırdık. Kök hücre tedavisine muhtaç 3 bin 480 kişi, Kızılay’ın aldığı kök hücrelerle hayata yeniden tutundu. 4 bin personel ve 12 milyon 350 bin kan bağışçımız ile bu destanı yazmaya devam ediyoruz” dedi.

2022 yılında 3 milyon ünite kan bağışı hedeflendiğini belirten Kınık, kan merkezlerini yenilemenin yanı sıra hali hazırda ülkemizde üretilmeyen kan torbalarını milli imkânlarla üretmek için de Kızılay’ın yatırım yapacağını açıkladı.