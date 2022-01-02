Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'Sosyal Medya' performansı belli oldu!

Sosyal medya performans araştırmasına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi listede birinci olurken, Ankara ikinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 26 Büyükşehir'i geride bırakarak üçüncü oldu.

2021 yılı baz alınarak Boom Social tarafından yapılan Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyeleri arasında Facebook ve instagramda Türkiye ikincinci olurken genel performans değerlendirmesinde ise Türkiye'nin 2’incioldu.

Sosyal Medyada En Fazla İleti göndererek diğer büyük şehirlere göre 6 milyon 249 etkileşim alması şaşkınlık yarattı.

Buna göre 2021 yılı Türkiye Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi’ne göre Instagram’da 3 milyon 491 bin 471, Twitter'da 1.892011, Facebook’ta 741 bin 970 toplamda ise 6 milyon 249bin 450 etkileşim sayısıyla kendisine ancak ikinci sırada yer buldu.