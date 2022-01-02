2022 Yılının ilk vaka sayıları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 koronavirüs testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, günlük COVID-19 vaka tablosunu yayımladı. Son 24 saatte 362 bin 835 kişiye yapılan testlerde 33 bin 520 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

60 yaş üzerinin risk altında olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 1 ay içindeki verilere göre kayıpların yüzde 87,2’sinin vakaların yüzde 16,8’i arasından olduğuna dikkati çekerken, "Ölüm oranı yüksek bu grup, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlardır. Büyükler, kronik hastalığı olanlar kendilerini koruma altına almalıdır mutlaka" ifadelerini kullandı.