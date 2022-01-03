10 yıl sonra eşini ve çocuğunu gördü!

Bulgaristan’da yaşayan ve 20 sene önce geçirdiği kazada sol gözünde delici yaralanma yaşayarak gözünü kaybeden Evgeni Nikolov, tedavileri için soluğu İstanbul’da aldı. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Doç. Dr. Hasan Basri Arifoğlu tedavi sürecini anlattı.

Bulgaristan'da yaşayan ve geçirdiği kaza sonucu gözünü kaybeden 48 yaşındaki Evgeni Nikolav, İstanbul'da başarılı ameliyat sonrasında 10 yıl sonra eşini ve çocuğunu görmenin mutluluğunu yaşadı.

'ALTIN ELLİ' DOKTORA TEŞEKKÜR

Ameliyattan sonra artık gördüğünü söyleyen Evgeni Nikolov(48), ameliyattan önce kesinlikle hiçbir şekilde görmediğini belirterek, İstanbul'daki doktoru ile Sofya’da karşılaştıklarını anlattı. "Hiç görmem yoktu. Parmak çizgilerimi dahi göremiyordum" diyen Nikolov, "Ta ki bu ameliyata girene dek. Ameliyattan çıkıp odaya geldiğim de artık görebiliyordum. Hiç görmeyen gözüm Hasan Bey sayesinde artık görebiliyordu. Tek başıma yürüyemiyordum ama ameliyat sonrası artık tek başıma yürüyebiliyor, ihtiyaçlarımı da tek başıma karşılayabiliyorum. Lavaboya bile kendi imkânlarım ile gidemiyordum. Eşimin yardımı ile gidebiliyordum. İlk görmeye başladığım da her şey rüya gibi geldi. Bu benim alışık olduğum bir dünya değildi. Karımı ve çocuklarımı görebiliyordum. Onlara sarılıp ağladım ve çok duygulandım. Hasan Bey’e teşekkür ederiz. O bizim altın elli doktorumuz” diye konuştu.

‘Umudumuzun tükendiği yerde hayatımıza ışık doğdu’

Anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan İyona Petrova(50) ise, kendilerini nirvanada hissettiklerini söyledi. "Bu bize hep imkânsız geliyordu" diyen Petrova, "Çünkü bize imkânsızı kabul ettirdiler. Herkes yapılamaz dedi. Umudumuz kalmamıştı. Doktor Hasan Bey ile karşılaştıktan sonra bunun imkânsız olmadığını anladık. Umudumuzun tükendiği yerde kendisi hayatımıza adeta bir ışık gibi doğdu. Kendisine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Burası muhteşem bir hastane ve mükemmel bir ekip var” dedi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Basri Arifoğlu, son 10 yıldır hasta kendi başına hareket edemez duruma gelmiş ve son 2,5 yıldır ise sadece ışık hissi alıyor ve bu şekilde hayatına devam ettiğini anımsatarak, "Bizim yaptığımız işlem de ilk önce üveit reaksiyonunu medikal tedavi ile kontrol altına aldık. Daha sonra da katarakt ameliyatını gerçekleştirdik. Kataraktında dokular o kadar sert ve dokular birbirine o kadar yapışıktı ki tek tek dokuları birbirinden ayırmak durumunda kaldık. Özellikle iris katarakt dokusuna tamamen yapışık durumdaydı. Onları tek tek ayırdık. Kataraktı çıkardıktan sonra ise mercek koyacak bir alanımız olmadığı için gözün beyaz kısmına (sklera) merceğimizi yerleştirdik. Kataraktı aldıktan sonra vitrektomi işlemi yaptık. Bu dokularda birikmiş olan vücudun salgıladığı oto antikorları yani savaşan hücrelerin sebep olduğu zarları dokulardan temizledik. Ameliyat sonrasında ilaçlarla hastalığı kontrol altına aldık. Bu şekilde de hastada daha rahat görür hale gelebildi” diye konuştu.