03 Oca 2022 - 14:34- Gündem G: 03 Oca 2022 - 14:35

Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem kaydetti.
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem mask
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), adanın kuzeyindeki Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.

6,2 büyüklüğüğndeki deprem 28,7 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.46'da kaydedildi.

03 Oca 2022 - 14:34 - Gündem

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