Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem kaydetti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), adanın kuzeyindeki Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.
6,2 büyüklüğüğndeki deprem 28,7 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.46'da kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.