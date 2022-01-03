Tüketici Hattı'na çağrı yağmuru

Tüketici Hattı’na 8 ayda 313 bin çağrı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sordu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş cevapladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na geçen yıl ulaşan 442 bin, bu yılın ilk 8 ayında ulaşan 313 bin adet çağrının yanıtlandığını açıkladı.

Bakan Muş, 2018-2021 yıllara arasında toplam 455 firmaya Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında idari yaptırım uygulandığını ayrıca 2 yılda 5 kararın bilimsel olarak incelendiği ‘Tüketici Hakem Heyetleri Yıllık Değerlendirme Raporları’ hazırlandığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na gelen şikayetlerle ilgili verilerin açıklanması istemiyle, Ticaret Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Muş, Bakanlıklarının bünyesinde oluşturulan “Alo 175 Tüketici Danışma Hattının”

tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve tüketici uyuşmazlıklarının çözülmesi amacıyla başvurmaları gereken ilgili makamlara yönlendirildiği bir “çağrı merkezi” olarak hizmet verdiğini belirtti.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattında 7 gün 24 saat hizmet verildiğine dikkat çeken Bakan Mehmet Muş, “Çağrı merkezinde 2020 yılında 442.844 adet, 2021 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 313.315 adet çağrıya cevap verilmiştir” dedi.

Bakan Muş, “Bakanlığımıza ulaşan şikâyetler ve re’sen yapılan denetimler neticesinde 2018 yılında 110, 2019 yılında 76, 2020 yılında 189, 2021 yılının ilk altı ayında 80 adet firma olmak üzere toplam 455 firmaya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır” diye konuştu.

TÜKETİCİ HAKKI KORUNMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,

“Çok sayıda tüketici şikâyetinin olması bu bağlamda sorunun varlığının geldiği boyutları gösteriyor. Binlerce şikayet etme yolunu bilmeden yaşadığı mağduriyet ile kalan da var. Çok çaplı ve sürekli izleyen bir çalışma ağı ile tüketici her koşulda korunması için gerekli ise yeni düzenlemelere gidilip her önleme başvurulup tüketicinin mağdur edilmesi önlenmelidir” dedi.