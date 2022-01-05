Bakan Özer'den kararlılık mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Özer, 6 Eylül'den itibaren başlayan eğitim öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini söyledi.

Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Özer, "Omicron varyantının yayılması hızlanıyor ancak şu an için okullarımızda önlemlerini değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

3 doz ve 4 doz aşı olan öğretmen oranlarının her geçen gün yükseldiğine işaret eden Bakan Özer, "3'üncü doz aşısını olan öğretmen oranımız da bugün itibarıyla yüzde 40,5. Süreç yaklaşık 4,5 aydır Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilim Kurulumuzla koordineli bir şekilde devam ediyor. Allah'a şükür, okullarımızda alarm verip yeni kararlar vereceğimiz bir sıkıntımız yok. Omicron dalgası hızlı bir şekilde yayılıyor, süreci yakından takip ediyoruz ama şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Aşılama oranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Okullarımızda maske, mesafe ve hijyenle ilgili kurallara öncesine göre çok daha riayet ediyoruz. İnşallah, 2 hafta sonra yarıyıl tatiline gireceğiz, yarı yıl tatiline kadar süreci başarılı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.