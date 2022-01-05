Bilal Erdoğan, Malatya'yı ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Malatya’da, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Malatya’ya gelen TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan ile bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyarette Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgiler vererek son dönemde Malatya’da yapılan çalışmaları aktardı. Başkan Gürkan, 26 Temmuz tarihinde UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine alınan Arslantepe Höyüğü ile ilgili çalışmaları da TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’a aktararak Malatya için tarihi önemini ifade etti.

Ziyarette Başkan Gürkan, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’a kayısı ve Arslantepe Höyüğünden çıkarılan dönemin kılıcının replikasını hediye etti.