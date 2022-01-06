06 Oca 2022 - 17:11- Gündem G: 06 Oca 2022 - 17:12

Çankaya'da 'Adalet' ile öğle yemeği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
Çankaya'da 'Adalet' ile öğle yemeği mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi. Yemekte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da yer aldı.

 

06 Oca 2022 - 17:11 - Gündem

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