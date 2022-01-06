Konut alamayan arsaya yöneldi

Son dönemde satılık konutlarda fiyatlar, ortalama yüzde 50 arttı. Bu oran İstanbul’da bazı bölgelerde yüzde 100’e kadar çıktı. Artan fiyatlar nedeniyle ev alma hayalini erteleyenler ise arsalara yöneldi. Bütçe dostu olması nedeniyle İstanbul Esenyurt, Tekirdağ Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük rağbet görüyor.

Başta ticari yapılar olmak üzere birçok konutun ve arsanın satışını gerçekleştiren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, emlak satışları hakkında bilgi verdi. Son bir yılda büyük fiyat artışların yaşandığını belirten Altınay, “Konut fiyatları Türkiye genelinde yüzde 50 oranında arttı.

Bu oran İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin gözde ilçelerinde yüzde 100’e kadar çıktı. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi bunun en büyük sonucu. O nedenle de birçok insan birikimleriyle konut alamaz duruma geldi” dedi.

Konut fiyatlarının yüksekliği nedeniyle alım yapmayanların yatırıma yöneldiğini aktaran Altınay, “Büyük bir kısmı parasını yatırım araçlarında tutuyor. Ancak bir kısmı da arsalara yöneldi. Şimdi alıp değerlenmesini bekliyorlar. Özellikle de değerinin altında arsa olursa kapış kapış gidiyor” diye konuştu.

'TEKİRDAĞ'IN İLÇELERİNE RAĞBET VAR'

En çok rağbet gören yerler hakkında da bilgi veren Altınay, “Bütçe dostu olması nedeniyle İstanbul Esenyurt, Tekirdağ Çerkezköy ve Çorlu civarları büyük rağbet görüyor.

Onun dışında Silivri’ye, Çatalca’ya yakın mahalleler isteniyor. İnsanlar, buralara küçük de olsa bir ev yapıp hafta sonları zaman geçirebilecekleri yerler olsun istiyorlar. Pandemi öncesine göre 2-3 kat fiyat artmasına rağmen talep görmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.