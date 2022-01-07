Pursaklar'da Maharetli Eller'den Estetik Ürünler

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde aldıkları eğitimler ile el becerisi kazanan kursiyerler, Örgü kurslarındaki pratik uygulamalar sayesinde ekonomik kazanç elde ediyor.
Kadınlar tarafından yoğun talep gören Hüma Sultan Hanım Evi Örgü kursunda eğitim gören kursiyerler tarafından örülen; Amigrumi Bebek, Zara Hırka ve renk renk, desen desen örgüleri dikerek bir yandan hobi ediniyorlar bir yandan da aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.
‘‘Kursiyerlerimize yeni beceriler kazanmanın yanı sıra sosyalleşmeleri içinde güzel bir ortam sunuyoruz’’
Hanım Evlerinde kadınların bugüne kadar fark edemedikleri yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Açılan kurslarımız, kadınların yeteneklerini geliştirmesinin yanı sıra aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kursiyerlerimize yeni beceriler kazanmanın yanı sıra sosyalleşmeleri içinde güzel bir ortam sunuyoruz. Almış oldukları kurslarda emeklerini esirgemeyen ve emeklerini sanata dönüştüren kursiyerlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.