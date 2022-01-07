07 Oca 2022 - 11:23- Belediyeler G: 07 Oca 2022 - 11:24

Yıllık iki buçuk milyon çiçek üretilecek

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2012 yılında Yakacık Mesire Alanı içerisine kurulan 600 metrekarelik serada mevsimine uygun onlarca türde, yıllık ortalama 750 bin çiçek yetiştiren Yenimahalle Belediyesi, 2 bin 300 metrekarelik yeni sera için çalışmalara başladı. Belediye ekipleri üretim kapasitesini 3’e katlayacak olan yeni serada yıllık 2.5 milyon çiçek üretilecek.
Yıllık iki buçuk milyon çiçek üretilecek mask
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Yakacık her mevsim ayrı güzel

Yakacık Mesire Alanı’nı gezerek yapımı başlayan sera hakkında bilgi alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “200 bin metrekarelik Yakacık mesire alanımız her mevsim ayrı güzel. Özellikle doğayla baş başa kalmak, piknik yapmak ve güzel vakit geçirmek isteyen Başkentlilerin ilk tercihi de Yakacık oluyor. Bu alanı Yenimahalle’mize kazandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şimdi de mesire alanımız içerisindeki seramızın kapasitesini arttırmak için yeni seranın yapımına başladık. Kendi ürettiğimiz çiçeklerle ilçemizi her mevsim rengarenk donatıyoruz. Seramızın kapasitesini arttırarak üretimi üç katına çıkaracağız” dedi.

Çiçek gibi bir ilçe

Yenimahalle’de 9 yılda; begonya, petunya, tok kadife, vinka, süs lahanası, hercai menekşe gibi yazlık ve kışlık olmak üzere 10 milyona yakın çiçek üretimi yapıldı. Açık ve kapalı alanlar olmak üzere toplam 2 bin 300 metrekarelik yeni serada ise yıllık 2.5 milyon çiçeğin üretimi için, Park Bahçeler Müdürlüğü’nün 18 kişilik üretim, bakım ve dikim ekibi, parkların yaz-kış estetik görünümü için çalışmaya devam edecek.

# yenimahalle, belediye, belediye haberleri

07 Oca 2022 - 11:23 - Belediyeler

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