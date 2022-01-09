Kimlik kartlarında 'e-İmza' dönemi

Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemlerine 10 Ocak Pazartesi günü 50 ilde başlanacak. İşlemler, nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri 10 Ocak Pazartesi gününden itibaren 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.

Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte bankacılık ve finans, noterlik, tapu ve kadastro, sağlık, gümrük, hukuk, sigortacılık gibi pek çok alanda e-İmza önemli bir yer tutuyor. e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek.

Kimlik Kartına e-İmza yükleme işlemlerinin başlaması ile birlikte;





* e-İmza için çipli kimlik kartlarının kullanılması ile gerekli olan çip, usb ve dongle gibi malzeme maliyetleri düşecek.

* Vatandaşlar ellerinde hazır bulunan TCKK’larına e-İmza yüklemesi yaptıracağından kargo maliyetleri de ortadan kalkacak.

* e-İmza kullanan kişi sayısında artış olacak, dolayısıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılması ve hizmet sayısının artırılması sağlanacak.