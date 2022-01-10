Niğdeli hukukçular Ankara'da buluştu

Niğdeli hukukçular ile Başkent Niğde Vakfı yönetici ve üyeleri bir araya geldi. Başkent Niğde Vakfı hemşehrilerle dayanışma amaçlı buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Mesleki ve hemşeri dayanışmasının artırılması adına düzenlenen program kamuoyundan tam not aldı.
Niğde Barosu başkanı Emin Alper Öztürk'ün de katıldığı programın ilerleyen zamanlarda Baro Başkanı Öztürk ev sahipliğinde tekrar yapılacağı ve Niğdeli hemşerilerimize gurbette faydalı olacağı, dayanışma adına da katkıları sunacağı ifade edildi.
Başkent Niğde Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Buluş hemşerilerimizden oluşan hukukçu misafirlerine teşekkür ederken, vakıf olarak çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.