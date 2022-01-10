10 Oca 2022 - 12:40- Gündem G: 10 Oca 2022 - 12:41

Niğdeli hukukçular Ankara'da buluştu

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Niğdeli hukukçular ile Başkent Niğde Vakfı yönetici ve üyeleri bir araya geldi.
Niğdeli hukukçular Ankara'da buluştu mask
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Niğdeli hukukçular ile Başkent Niğde Vakfı yönetici ve üyeleri bir araya geldi. Başkent Niğde Vakfı hemşehrilerle dayanışma amaçlı buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Mesleki ve hemşeri dayanışmasının artırılması adına düzenlenen program kamuoyundan tam not aldı.

Niğde Barosu başkanı Emin Alper Öztürk'ün de katıldığı programın ilerleyen zamanlarda Baro Başkanı Öztürk ev sahipliğinde tekrar yapılacağı ve Niğdeli hemşerilerimize gurbette faydalı olacağı, dayanışma adına da katkıları sunacağı ifade edildi.

Başkent Niğde Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Buluş hemşerilerimizden oluşan hukukçu misafirlerine teşekkür ederken, vakıf olarak çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini dile getirdi.

10 Oca 2022 - 12:40 - Gündem

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