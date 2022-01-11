Fuat Oktay'dan Akdeniz'e 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Oktay, mesajında "Akdeniz açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve kardeş Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.