Kazakistan uçuşlarını THY yeniden başlatıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ara verilen Kazakistan uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kazakistan'ın başkenti Nursultan ile seferlerin başlayacağını açıkladı.
"Kazakistan'a seferlerimiz başlıyor" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekşi, "Bugün Almati'den 777 uçağımız ile tahliye seferinden sonra 13 Ocak itibariyle Nursultan meydanına tarifeli seferlerimiz başlıyor. 14 Ocak-Aktau, 15 Ocak- Türkistan Almati'ye tarifeli seferlerimiz için yetkililer ile görüşmelerimiz sürmektedir" ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.