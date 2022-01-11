11 Oca 2022 - 11:46- Gündem G: 11 Oca 2022 - 11:47

Kazakistan uçuşlarını THY yeniden başlatıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ara verilen Kazakistan uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
Kazakistan uçuşlarını THY yeniden başlatıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ara verilen Kazakistan uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kazakistan'ın başkenti Nursultan ile seferlerin başlayacağını açıkladı.

"Kazakistan'a seferlerimiz başlıyor" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekşi, "Bugün Almati'den 777 uçağımız ile tahliye seferinden sonra 13 Ocak itibariyle Nursultan meydanına tarifeli seferlerimiz başlıyor. 14 Ocak-Aktau, 15 Ocak- Türkistan Almati'ye tarifeli seferlerimiz için yetkililer ile görüşmelerimiz sürmektedir" ifadelerine yer verdi.

 

11 Oca 2022 - 11:46 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 taşınmazını ihaleyle satışa çıkarıyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 taşınmazını ihaleyle satışa çıkarıyor
Teknolojiye sınır koyarken dengeli davranmalı mask
Teknolojiye sınır koyarken dengeli davranmalı
Niğdeli hukukçular Ankara'da buluştu mask
Niğdeli hukukçular Ankara'da buluştu
Çocuklarda Influenza alarmı mask
Çocuklarda Influenza alarmı
Pençe-Şimşek'te 3 terörist etkisiz halde! mask
Pençe-Şimşek'te 3 terörist etkisiz halde!
Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı mask
Meteoroloji olumsuzluklara karşı uyardı
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status