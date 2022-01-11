Kazakistan uçuşlarını THY yeniden başlatıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ara verilen Kazakistan uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kazakistan'ın başkenti Nursultan ile seferlerin başlayacağını açıkladı.

"Kazakistan'a seferlerimiz başlıyor" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ekşi, "Bugün Almati'den 777 uçağımız ile tahliye seferinden sonra 13 Ocak itibariyle Nursultan meydanına tarifeli seferlerimiz başlıyor. 14 Ocak-Aktau, 15 Ocak- Türkistan Almati'ye tarifeli seferlerimiz için yetkililer ile görüşmelerimiz sürmektedir" ifadelerine yer verdi.