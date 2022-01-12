Başkent Art Fest 2022 yarın başlıyor

Çağdaş Sanatta Anadolu Yansımaları 13-20 Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nde gerçekleşecek olan Art Festival T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlanıyor. Projenin Koordinatörü Küratör Siret Uyanık Ankara’nın Başkent oluşunun 99. yılında, Ankara önemli bir sanat etkinliğine sahne olacak.

Çağdaş Sanatta Anadolu Yansımaları tema’lı sanat festivali kapsamında Ankara’nın restorasyonu yapılan Devlet Resim Heykel Müze’sinin galerisinde resim, heykel ve seramik alanlarında, ülkemizin tanınmış sanatçılarının eserleri yer alacak. Devlet Opera ve Balesi’nin de konser vereceği etkinlikte canlı sanat performansları, enstalasyonlar, sanatçı söyleşileri de gerçekleşecek. 1. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin en güzel örneklerinden biri olan Devlet Resim Heykel Müzesi Başkent ‘in simgesel yapılarından biri ve kentin önemli bir sanat merkezi olarak art Festivalin adresi olacak. Doğduğu topraklardan ilham almış sanatçılar, eserleriyle ve performanslarıyla “Çağdaş Sanatta Anadolu Yansımaları” tema’sıyla, Ülkemizin tarihsel belleğini de sanatın evrensel diliyle birleştirerek izleyiciye aktaracaklar. Çağlar boyunca stratejik öneme ve zengin tarihi mirasa sahip olan Ankara, günümüzde de coğrafi ve tarihi önemini korumakta. Kültürel değerlerin zaman kavramı içerisindeki yansımalarını duygu, düşünce, çağdaş ve özgün yorumlamalarla sanatseverlerle buluşturmak sanat platformunda kalıcı bir iz bırakacak. Tarihin derinliklerinden günümüze uzanan süreçteki izlerini yansıtan ve çağdaş Sanat eserleri ve performanslarıyla izleyiciye aktaran projeyi Küratör Siret Uyanık hazırladı ve koordinatörlüğünü üstlendi. Beril Çavuşoğlu’nun yürütme kurulu başkanı olduğu projenin danışmanları, Meral Öztürk, Prof. Dr. Adnan Tepecik, Prof. Dr. Alaybey Karoğlu, Prof. Merih Tekin Bender, Akademisyen, sanatçı Bünyamin Balamir. Ayrıca Tepe Home, MAG Medya, Arabica, Ataköşk Otel ve Artefact TV’nin de sponsor olduğu Başkent Art Fest 2022 ‘de hafta boyunca sanatsal performanslar düzenlenecek. Sanatseverler festivali Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nde ücretsiz izleyebilecek.

PROGRAM

Tarih:13.01.2022 Enstalasyon (Video Art Performansı): Prof. Mehmet Kavukçu Saat:15.00 Açılış Saat:15.45 Seramik Performans: Akış Sanatçı: Mutlu Başkaya-Kim Yoong Moon Saat:16.00 Müzik Dinletisi (Ensemble Galatia) Tarih:14.01.2022 Saat:14.00 Gençlerle Söyleşi- Çağdaş Sanatta Anadolu Yansımaları Konferans (Prof. Dr. Hasan Pekmezci- Prof. Dr. Alaybey Karoğlu) Saat:15.15 Dinleti: Sazendem Grubu 2

Tarih:15.01.2022 Saat 13.30 Söyleşi-Performans: Anadolu’nun Gelmiş Geçmiş Tüm Ustalarına Selam. Sanatçı: Bedri Karayağmurlar-Merih Tekin Bender Tarih: 18.01.2022 Saat 14.00 Konser: Devlet Opera ve Balesi Saat 15.00 Seramik Performans: Şifreler Sanatçı: Efsane Mehmet-Meral Öztürk Tarih: 20.01.2022 Saat: 14.30 Panel: Kültürel Mirasın Yansımaları Prof. Dr. Kemal Öktem Hacettepe Üniversitesi SBKY Dr. Enis Yeter-Kastamonu eski Valisi Kültür Bakanlığı Temsilcisi Dr. Öğr. Gör. Gül Kalyoncu Saat:15.30 Komuz (Kopuz) Dinletisi: Aizhan Aitbaeva Santur Dinletisi Mohammed Sarhangi

KATILIMCI SANATÇILAR

Adnan Tepecik Hasan Rastgeldi Alaybey Karoğlu Hasan Pekmezci Ahmet Dalkıran İhsan Çakıcı Ayhan Yılmaz İncilay Yurdakul Aynur Kaplan Kadir Şişginoğlu Aziz Özdemir Kim Yong Moon Atanas Karaçoban Meliha Yılmaz Bağdagül Demirtürk Meral Öztürk Bedri Karayağmurlar Mehmet Kavukçu Bengü Bahar Özlükcan Merih Tekin Bender Berna Okan Mustafa Cevat Atalay Burcu Pehlivan Mutlu Başkaya Bünyamin Balamir Musa Köksal Cansu Ceren İlkan Murat Erkan Dilek Kıratlı Murat Kurt Emel Mülayim Muteber Uyar Burunsuz Emre Bekişoğlu Nihal Kartal Ergin İnan Nur Gökbulut Ertuğrul Ateş Serkan İlden Ekrem Kahraman Süleyman Saim Tekcan Figen Batı Sibel Aktaş Gür Dalkıran Siret Uyanık Burcu Ayan Ergen Tülay Erbesler Füsun Çağlayan Varol Topaç Habip Aydoğdu Yücel Dönmez Himmet Gümrah Nihan Yardımcı Çetinkaya Hüseyin Elmas Zülfikar Sayın Hasan Kıran