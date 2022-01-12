Turkovac Faz-3 sonuçları açıklandı... İzlem süresi 108 gün oldu

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, Turkovac Faz-3 sonuçlarını ve etkinliği açıklandı. İnaktif olması nedeniyle Turkovac'ın CoronaVac aşısı ile karşılaştırıldığında CoronaVac'ta 43 gün olan izlem süresi Turkovac'ta 108 gün olduğu kaydedildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, TURKOCAV aşısının Faz-3 çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Etkinlik oranınlarıyla ilgili açıklama yapan bilim insanlarından Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışma sonuçları ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, "Coronavac’ın Faz-3 çalışmasında toplam takip süremiz 43 gündü, burada 108 gün. CoronaVac Faz-3 çalışmasına göre daha uzun süreli bir takibimiz olduğunu belirtebilirim" dedi.

22- Haziran - 27 Aralık arasındaki gönüllülerin bulgularını açıklayan bilim insanları, bin 286 kişiye en az 1 doz araştırma aşısı uyguladıklarını, bin 158 kişiye de deneme aşılarını uyguladıklarını anlatarak, "Toplamda 2 bin 444 doz aşı yapmış olduk Turkovac ve CoronaVac birlikte olmak üzere. Bin 182 gönüllü üzerinde etkinlik analizimizi yaptık. Merkez sayımızı 8'e kadar çıkardık. Gönüllülerimizin yüzde 73'ü erkek. Sağlıklı olduğu kadar genç de bir gönüllü popülasyonumuz var. Gönüllülerimizin yüzde 43'ü 40-55 yaş, yüzde 43'ü, 30-39 yaş arasında yüzde 38'i, yüzde 19 da 18-29 yaş arasındaydı. Yöntemimizde bire bir randomizasyon uyguladık. Yani bize başvuran ve uygun olduğunu düşündüğümüz gönüllülerin yarısı Turkovac grubuna yarısı da Coronavac grubuna randomize edildi. 28 gün arayla 2 doz aşı uygulaması yaptık. İlk 3 merkezde 400 gönüllüye ulaştıktan sonra merkez sayımızı 8'e kadar çıkardık. İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bize en fazla gönüllüyü sağlayan hastanemiz oldu. Onu takiben de Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ilk 3 sırayı paylaştı. Mutlak risk azalmasını yüzde 4.42 olarak bulduk. İki aşı arasında 2 kat fark oluştu" denildi.

Turkovac en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olduğunu ifade eden bilim insanları, "Bin 8 kişide toplam 68 COVID-19 vakasını saptadık. Bu vakaların 45'i CoronaVac, 23 tanesi Turkovac'taydı. Vaka oranı CoronaVac'ta yüzde 8,96, Turkovac'ta 4.55'ti. Coronavac’ın Faz-3 çalışmasında toplam takip süremiz 43 gündü, burada 108 gün. CoronaVac Faz-3 çalışmasına göre daha uzun süreli bir takibimiz var" denildi.