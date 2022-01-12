TBMM'den Kazakistan açıklaması

Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile mecliste grubu bulunan 4 siyasi parti ortak deklarasyon yayınlayarak, her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak bir deklarasyona imza atıldı. Kazakistan'da yaşanan olaylar hakkında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Grubu Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekil Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak açıklama yapıldı.

Kazakistan'ın istikrarı ve huzuru bizler için ülkemizin istikrar ve huzuru kadar önemli olduğunun altı çizilen deklarasyonda, insan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan, mala zarar veren eylemleri şiddetle kınandı.

Ortak açıklamada; "Kazakistan yönetiminin halkının esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz. Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır. Bağımsızlığın ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.