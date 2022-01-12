Formula 2'nin ilk Türk yarış pilotu olacak

24 yaşındaki genç otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı'nın önümüzdeki sezon Formula 2'de yarışacak ilk Türk yarış pilotu olacağı açıklandı. E-spor yani simülasyon yarışları dünyasından gerçek Formula yarışlarına geçen az sayıda başarılı yarışçıdan biri olan Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 sezonu için Charouz Racing System takımıyla anlaştığını duyurdu.

Şampiyona Mart ayında Bahreyn pistinde başlıyor. 1998'de İstanbul'da doğan Cem Bölükbaşı çok küçük yaşta otomobil yarışlarına tutkusunu belli etti. Babasının motokros pistine götürdüğü Bölükbaşı 5 yaşındayken yarışmalara katılmaya başladı ve 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldu.