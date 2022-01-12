12 Oca 2022 - 21:49- Gündem G: 12 Oca 2022 - 21:50

Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü vesilesiyle Sarıkamış semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Hava Kuvvetleri'nden Sarıkamış'ta selamlama uçuşu mask
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü vesilesiyle Sarıkamış semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü vesilesiyle yapılan uçuşun görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, "Sarıkamış Harekatı'nın 107’nci yılı anma törenleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklarımız Sarıkamış'ta selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

12 Oca 2022 - 21:49 - Gündem

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